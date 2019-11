© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal robot domestico che dà consigli su come risparmiare energia e ridurre le bollette alle bottiglie e vaschette in plastica 100% biodegradabile prodotte da scarti dell'industria casearia, sono diversi i progetti presentati dala Fiera internazionale di riferimento in Europa per la sostenibilità ambientale, in programma al prossimo 8 novembre a Rimini."L'obiettivo è dare contributi concreti alle aziende che vogliono cambiare il loro approccio all'ambiente e alla sostenibilità, aiutandole con proposte precise" ha spiegato ilsottolineando, altresì, la necessità di trasformare la crescente sensibilità dei cittadini sulle tematiche ambientali "in pratiche politiche concrete".La filosofia è che finalmente la sostenibilità, l'economia circolare sono diventate tematiche che il cittadino medio conosce e apprezza. Adesso bisogna trasformare questa sensibilità in pratiche politiche concrete. Per riuscirci servono tanta ricerca, innovazione e studio e noi cerchiamo di fare proprio questo sviluppando progetti insieme alle imprese. L'obiettivo è dare contributi concreti alle aziende che vogliono cambiare il loro approccio all'ambiente e alla sostenibilità, aiutandole con proposte precise.Assolutamente sì. Il clima è cambiato: Greta e i ragazzi che manifestano hanno contribuito ad aumentare la sensibilità su questi temi. Ora dobbiamo trasformare questa sensibilità in cose vere, concrete e realizzabili.