Enea, si è conclusa la Summer School sull'energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Freschi di diploma i, in Egitto. Il progetto, r, si inserisce nell'ambito del, l'impianto solare a concentrazione che è stato realizzato in Egitto lo scorso anno.La Summer School, in collaborazione con ISNOVA,. Il progetto è"In considerazione dei risultati conseguiti e delle quattrocento domande di partecipazione pervenute ogni anno, ENEA intende ampliare la propria offerta formativa realizzando, sempre in collaborazione con ISNOVA, ulteriori attività di formazione rivolte a giovani professionisti dell'efficienza energetica da tenere in varie regioni italiane",Dei 300 giovani allievi che hanno partecipato alle precedenti edizioni, il 60% ha poi trovato lavoro presso le aziende coinvolte negli stage, mentre il restante 40% svolge la libera professione.