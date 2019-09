ENEA, sei centri in tutta Italia aprono i battenti per l'Open Day della Ricerca

(Teleborsa) - ENEA, in occasione dell'Open Day della Ricerca programmato per venerdì 27 settembre, apre i battenti di 6 centri al pubblico. All'interno della Settimana Europea della Ricerca i Centri ENEA di Casaccia e Frascati (Roma), Brindisi, Portici (Napoli), Trisaia (Matera), Brasimone (Bologna) potranno essere visitati e vissuti da adulti e bambini grazie alle molteplici e differenti attività al loro interno, per scoprire o approfondire il mondo della scienza.



Anche online, i curiosi che non potranno essere presenti fisicamente alle aperture potranno seguire la conferenza "Cosa sta succedendo al clima" del climatologo Gianmaria Sannino in diretta da Brindisi sulla pagina Facebook ufficiale di ENEA.



