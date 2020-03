Enea, nel piano focus su nuove energie e innovazione

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti per, di sostegno dell'innovazione e di trasferimento di tecnologie avanzate. Questi glideliberato dal Consiglio di Amministrazione per il periodoe trasmesso alper l'approvazione.Fra i settori prioritari di attività figurano l', lalai, la, ila, le, l'e l'Tra i punti chiave figura la realizzazione delper la realizzazione della macchina, ambizioso progetto europeo nel campo della fusione nucleare, condi investimenti, ricadute stimate ine creazione didiretti e indiretti, in aggiunta alle 280 assunzioni sopraccitate.