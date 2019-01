Enea: ottavo peggioramento trimestrale consecutivo per aumento commodity energetiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Inoltre, nel terzo trimestre 2018,, con l'impennata del gas naturale (+60%), dei prezzi della borsa elettrica (+33,5%) e del petrolio Brent che a ottobre ha raggiunto gli 85 dollari al barile.Secondo l'Analisi Trimestrale del Sistema energetico dell'ENEA, da cui provengono i dati appena estrapolati,i: un'impresa medio-piccola con consumi annui di 1.250 MWh spende per l'energia elettrica circa 70mila euro all'anno in più di un competitor francese di analoghe dimensioni e intorno ai 30mila in più di un britannico o di uno spagnolo.Sul fronte decarbonizzazionee di circa un punto nei primi nove mesi dell'anno. Tuttavia, si evidenzia un'ulteriore perdita di competitività del nostro Paese rispetto alle tecnologie low carbon in settori strategici come la mobilità elettrica e le rinnovabili.