ENEA, nuovo studio per individuare le migliori politiche energetiche

(Teleborsa) - Unper laÈ l'oggetto dello studio dal titolo, presentato a Roma presso la sede legale dell'ENEA."I risultati mostranointeressando diversi settori industriali. Ci riferiamo in questo caso atra le fonti rinnovabili e alleper aumentare l'efficienza energetica degli edifici", spiega la ricercatricedel Dipartimento Tecnologie Energetiche dell'ENEA."Le imprese e i centri di eccellenza sono invece coinvolti nello sviluppo di tecnologie con grado di maturità inferiore, ma con elevate potenzialità di mitigazione degli effetti climalteranti. Tra queste troviamo ie tra le rinnovabili - ricorda la ricercatrice -".Il ruolo delle tecnologie energetiche, oltre a essere fondamentale nel mitigare gli impatti sul clima, sugli ecosistemi e sulla salute, ha"La mappatura, a livello regionale, delle unità locali delle imprese e dei centri di eccellenza mostra una ripartizione non sempre sovrapponibile. Le prime infatti hanno unamentre i centri di eccellenza mostrano una distribuzione più uniforme. Questo suggerisce che, accanto al potenziamento delle reti e delle infrastrutture,", continua De Luca.prevista dall'Unione europea, grazie al sistema degli incentivi,. Questo ha portato ad un incremento dell'importazione di componenti e sistemi, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, prodotti all'estero con un conseguente costo elevato finale.Leper valutare nel prossimo futuro la sostenibilità di scelte tecnologiche specifiche che potranno indirizzare le politiche per il settore energetico nel medio e lungo periodo, così come sarà importante determinare il livello di specializzazione raggiunto dal Paese rispetto al contesto internazionale.che consenta di avere una valutazione continuativa e capillare su tutto il territorio", conclude De Luca.