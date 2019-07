Enea, nuovi modelli per previsioni hi-res di onde e maree

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Ora è possibile, in grado di fornire previsioni su temperatura, salinità e velocità delle correnti marine, e, il sistema di previsione delle onde che garantisce una risoluzione fino a 800 metri in aree marine e costiere ad alto potenziale energetico. Entrambi i modelli utilizzano il super computer di ENEA "CRESCO6" da 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo."Nel Mediterraneo le aree con il più alto potenziale di energia dalle, ma anche il, dove il flusso medio di energia oscilla tra i 10 e i 13 kW/m. -- Oltre alle onde nel nostro modello ora abbiamo introdotto una novità: abbiamo incluso le maree locali e quelle trasmesse dall'Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra. Q.". Entro il 2050 il 10% del fabbisogno energetico dell'Unione europea sarà coperto da questa nuova fonte di energia grazie a una produzione di 100GW che permetterà di fornire energia elettrica a 76milioni di famiglie e di evitare l'immissione in atmosfera di 276 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno.Per accelerare questo piano di sviluppo tecnologico,che vedrà la collaborazione di 8 partner Ue, tra ENEA, che presenteranno questa nuova iniziativa allo "Ocean Energy Europe Conference & Exhibition" di Dublino.