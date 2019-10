Enea, Mobilità elettrica: batterie, migliori prestazioni con sensori integrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Realizzare batterie al litio di terza generazione per veicoli elettrici e ibridi, con sistemi integrati di monitoraggio che garantiscano maggiore autonomia grazie a consumi ridotti. È l'obiettivo del progettofinanziato con 10 milioni di euro dall'Unione europea che mira a realizzare batterie di nuova generazione, più efficienti e sicure, utilizzando materiali innovativi e a basso impatto ambientale in un'ottica di sostenibilità e di economia circolare.La ricerca sui nuovi sistemi di accumulo vedrà coinvolti 21 partner internazionali, coordinati da AIT - Austrian Institute of Technology; a rappresentare l'Italia ci saranno, l'azienda hi-tech Sensichips di Aprilia (Latina) e il Centro Ricerche FIAT di Torino."I veicoli elettrici, in particolare quelli con un'autonomia superiore a 400 km, richiedono l'impiego di batterie costituite da centinaia di celle. In questo progetto, il nostro compito sarà quello di sviluppare sensori smart e wireless in grado di monitorare lo stato di salute e di carica di ogni singola cella per ottimizzare il rendimento complessivo delle batterie e migliorare sensibilmente l'esperienza di guida delle auto elettriche", spiega, ricercatore del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia e responsabile per ENEA del progetto europeo. Queste innovative metodologie di monitoraggio utilizzeranno un'elettronica di controllo con funzionalità di diagnostica avanzata: saranno applicate su circuiti integrati, progettati e forniti dall'azienda partner Sensichips, con l'obiettivo finale di garantire e prolungare il funzionamento dei nuovi accumulatori ad alte prestazioni."Tecniche di misura come queste sono possibili solo attraverso una profonda conoscenza della chimica delle celle, dei processi costruttivi e delle metodologie di collaudo. In ENEA abbiamo le infrastrutture e le competenze necessarie per contribuire a un progetto che potrebbe far fare un salto in avanti alle tecnologie di accumulo elettrochimico e, di conseguenza, alla mobilità elettrica in Europea, dove ricerca, industria e, soprattutto, le grandi case automobilistiche stanno investendo molto", sottolineadel Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l'Accumulo.Per rispondere a queste sfide, all'ENEA si sta costituendo un team di lavoro multidisciplinare "", che punterà a potenziare la ricerca sugli accumulatori del futuro, seguendo la strada tracciata dalla Roadmap Battery2030+. "Nei laboratori ENEA sono in corso numerose sperimentazioni, come quelle sulle batterie allo stato solido che promettono prestazioni 8-10 volte superiori rispetto alle attuali. Inoltre, guardiamo con grande interesse a nuove soluzioni (batterie litio-ione di tipo avanzato con silicio nano-strutturato e grafite, litio-aria, litio-zolfo, zinco-aria, alluminio-aria e agli ioni di sodio), che in futuro potranno sostituire gli ioni di litio nella mobilità elettrica (e nell'uso stazionario), con numerosi vantaggi in termini di sicurezza, riduzione dei costi di produzione e soprattutto di prestazioni, con tempi di ricarica più brevi e autonomia maggiore", concludedel Laboratorio Sviluppo Processi Chimici e Termofluidodinamici per l'Energia.