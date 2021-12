ENEA, lanciata piattaforma online sulla qualità dell'aria in Italia

(Teleborsa) - ENEA, ente di ricerca che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, ha lanciato Air Quality Models Gateway, una piattaforma online sulla qualità dell'aria in Italia. Il portale permette di avere informazioni aggiornate in tempo reale e con previsione fino a tre giorni sulle concentrazioni in Italia di inquinanti dannosi per la salute, come PM10, PM2.5, Ozono (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), generati da tutte le attività inquinanti (mobilità, riscaldamento, industria, agricoltura, ma anche emissioni naturali e sabbie sahariane). Il monitoraggio è importante se si considera che in Italia, solo nel 2019, il PM2.5 ha causato la morte prematura di quasi 50 mila persone, secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA).

"La piattaforma che abbiamo sviluppato rappresenta una novità in Italia - spiegano Gaia Righini e Alberto Tofani, ricercatori ENEA - Per la prima volta tutti i cittadini potranno avere il quadro completo - passato, presente e futuro - della qualità dell'aria che respirano in tutto il Paese, mentre ricercatori e operatori di settore avranno a disposizione uno strumento efficace, aggiornato e di semplice consultazione per svolgere attività di ricerca e di pianificazione e controllo dell'inquinamento atmosferico".

Le simulazioni sono condotte con il sistema modellistico previsionale di ENEA "FORAIR-IT" che produce previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale, con una risoluzione spaziale orizzontale di 4 km per ogni ora dei successivi tre giorni, grazie al supercalcolatore ENEA CRESCO. La sezione "dati storici", invece, contiene simulazioni di qualità dell'aria in Italia nei periodi 2003-2010 e 2015, realizzate dal sistema modellistico atmosferico "MINNI" dell'ENEA che fornisce medie annuali e stagionali della concentrazioni degli inquinanti, serie temporali su punti di interesse e statistiche annuali.

La nuova piattaforma web "permette di aumentare ulteriormente le conoscenze sull'inquinamento atmosferico in Italia e di avere strumenti modellistici sempre aggiornati, che, in un contesto come il nostro, rivestono un carattere di particolare urgenza - aggiunge Antonio Piersanti, responsabile del Laboratorio Inquinamento Atmosferico - L'Italia è stata infatti deferita alla Corte di giustizia europea per il superamento continuativo dei limiti di PM10 dal 2008 al 2017 e attendiamo nei prossimi mesi le sentenze di altre due procedure di infrazione per gli inquinanti PM2.5 e NO2".

La piattaforma (airqualitymodels.enea.it) è stata sviluppata dai laboratori "Inquinamento Atmosferico" e "Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche" dell'ENEA, con il supporto del Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito di un accordo di collaborazione con ISPRA, Istituto Superiore di Sanità e Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR, per assicurare un'efficace attuazione della Direttiva NEC - National Emission Ceilings in materia di riduzione dell'emissioni nazionali di determinati inquinanti.