© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, grazie ad un sistema che permette di differenziare, classificare e riutilizzare i rifiuti prodotti, trasformandoli in una risorsa cheQuestoapplicato dall'Agenzia alla, si basa sulla raccolta differenziata di plastica, vetro, cartone, rame, acciaio e residui organici. "Abbiamo realizzato un modello di gestione dei rifiuti ampiamente collaudato e replicabile in tutti i centri di ricerca che producono rifiuti urbani e/o speciali", ha spiegato, responsabile della gestione rifiuti all'interno della base.Lo, grazie ad una nave messa a disposizione dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartiche (PNRA). L'ultimo trasporto, circa 22 container, ha sbarcato nel porto di Ravenna, di cui l'86% è stato avviato a recupero così da ridurre al minimo l'utilizzo dell'inceneritore."Per tutelare l'ecosistema antartico è importante separare in modo preciso e puntuale i rifiuti che possono essere riutilizzati", precisa Fantauzzi, che spiega come funziona il sistema di campionamento dei liquidi in fusti e cisterne.per l'uomo e per l'ambiente - sottolinea ENEA -consente anche didelle sostanze che non è possibile riciclare.