11 Marzo 2021

(Teleborsa) - ENEA ha deciso di investire 14 milioni del fondo Mission Innovation per realizzare la prima Hydrogen Valley italiana dove sviluppare una filiera nazionale per la produzione, il trasporto, l'accumulo e l'utilizzo di idrogeno, puntando su ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con università, istituti di ricerca, associazioni e imprese, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione.

"Si tratta di una piattaforma polifunzionale, inclusiva, in cui ci occuperemo di idrogeno a 360 gradi, per accelerare ricerca e innovazione e mettere a disposizione dell'industria infrastrutture hi-tech per arrivare a colmare il gap fra scala di laboratorio e industriale – ha spiega al portale dell'Agenzia Giorgio Graditi, Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'ENEA e rappresentante ENEA all'interno della European Clean Hydrogen Alliance.

Il progetto prevede la realizzazione presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, alle porte di Roma, di un insieme di infrastrutture hi-tech per la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la filiera dell'idrogeno. "Questi sono solo alcuni esempi delle potenzialità di un progetto tutto italiano che darebbe la possibilità alle aziende di produrre innovazione, sperimentando e validando le proprie tecnologie in un ambiente dedicato e con il supporto di personale e laboratori qualificati", ha aggiunto Graditi.

Tra le applicazioni di maggiore interesse che verranno studiate all'interno dell'Hydrogen Valley, c'è anche il power-to-gas, un processo che, attraverso l'elettrolisi, consente di produrre idrogeno dall'energia elettrica generata da fonti rinnovabili. L'idrogeno così prodotto può essere convertito in metano, o essere immesso nella rete interna del gas naturale. In questo modo è possibile accumulare l'energia prodotta da fonte rinnovabile, svolgere anche una funzione di ‘stabilizzazione' della rete elettrica e agire come elemento di congiunzione con la rete gas, in previsione del forte incremento di produzione da rinnovabili.