9 Aprile 2021

(Teleborsa) - Trasformare gli scarti della lavorazione del limone in integratori e nutraceutici da utilizzarsi nella prevenzione di alcune patologie come obesità, diabete, ipercolesterolemia e disturbi cardio-vascolari. È il metodo brevettato da ENEA in collaborazione con le aziende siciliane Navhetec e Agrumaria Corleone.

L'innovazione – si legge sul portale di informazione dell'Agenzia italiana – si basa sull'utilizzo della tecnologia ‘separazione su membrana', messa a punto dalla stessa ENEA, abbinata a successive fasi di incapsulamento ed essiccazione mediante tecnologia di spray-drying o essiccazione a spruzzo: in questo modo dagli scarti e dai sottoprodotti ottenuti durante la lavorazione del limone si ottengono delle nanovescicole, ovvero piccolissime sfere ricche di composti bioattivi come acidi nucleici, polifenoli, lipidi e proteine.

"Il brevetto, utile anche per la formulazione di cibi e bevande con proprietà nutraceutiche, si ispira al principio zero waste nei processi produttivi ed è in grado di rispondere sia a esigenze ambientali che economiche, legate da una parte all'abbattimento dei costi di smaltimento e dall'altra alla trasformazione degli scarti agroindustriali in bioprodotti ad alto valore aggiunto", ha spiegato Paola Sangiorgio, ricercatrice del Laboratorio Bioprodotti e Bioprocessi del Centro Ricerche ENEA della Trisaia.