ENEA, iniziati lavori per nuovo impianto purificazione biogas

(Teleborsa) - Al via idi un nuovo tipo dida utilizzare nella produzione di energia elettrica ed anche per i trasporto e gli usi domestici.Il prototipo, basato su un, sarà realizzato nell'ambito del progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, cui partecipano le aziende, che realizzerà l'impianto nel ruolo di capofila,che si occuperanno degli sviluppi industriali e commerciali. Il progetto fa riferimento alcon il Parco Scientifico e Tecnologicoche catalizza le sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese.Nel ruolo di consulenti scientifici, che fornirà il supporto necessario allo sviluppo e all'ingegnerizzazione della tecnologia di desolforazione, ed il, che metterà a disposizione le competenze e le strutture di ricerca presenti sul territorio, fornendo assistenza sugli aspetti legati all'allestimento delle colture batteriche e alle fasi di test del prototipo.Il metodo di purificazione del biogas fa uso dell', per avviare, grazie all'ausilio di particolari batteri, un(H2S)."Uno dei maggiori ostacoli nello sfruttamento del biogas è proprio la presenza dell'idrogeno solforato che, oltre ad essere un inquinante con effetti tossici sull'uomo e sugli agroecosistemi, causa la corrosione delle linee di captazione del gas e degli apparati meccanici correlati alla generazione di energia", spiega l'inventrice del brevetto e responsabile scientifica, ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'ENEA, aggiungendo che "il progetto avrà durata biennale".