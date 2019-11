ENEA, in prima linea per la decarbonizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolta a Roma la prima giornata nazionale di confronto tra esperti e ricercatori italiani impegnati nei 21 programmi di ricerca TCP dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) perrappresenta l'Italia nei comitati esecutivi di 15 dei 21 programmi TCP eper favorire l'uso delle tecnologie mature e proseguire nello sviluppo di quelle meno pronte.e la nostra recente adesione a un ulteriore TCP che copre temi prioritari come la conversione e l'uso efficiente dell'energia nei processi delle industrie energivore, la decarbonizzazione spinta e la digitalizzazione per l'efficienza energetica" - spiega"Da un censimento che abbiamo condotto sulla partecipazione a questo tipo di iniziative, è emerso unaggiunge Celata. Riteniamo pertanto che siacon ENEA impegnata in un ruolo strategico nei tavoli sulla decarbonizzazione e sulle politiche per la ricerca e l'energia con i ministeri competenti. Inoltre, con il cluster Energia promuoviamo il dialogo tra il mondo della ricerca e i maggiori stakeholder dell'industria e del territorio, per un'".