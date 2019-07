Enea e Federdistribuzione insieme per l'economia circolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unperche incentivino le aziende dellae ia perseguire comportamenti sempre più virtuosi e azioni sinergiche che favoriscano la formazione delle professionalità green del futuro e intercettino risorse e fondi utili a far decollare sempre più il settore dell'economia circolare in Italia.Questi idel protocollo sottoscritto da(espressione della DMO in Italia), un programma di lungo periodo che mette al centro il mondo dellaper creare una cultura dellapiù forte attraverso azioni econcreti messi a disposizione di- "La Distribuzione Moderna Organizzata può avere unottimizzare la produzione di beni e servizi e la rigenerazione dei materiali. In questa prospettiva, il protocollo d'intesa fra ENEA e Federdistribuzione è un risultato di particolare rilievo, perché mette al centroe, di conseguenza, loanche fortemente operative, che prevedono il potenziale coinvolgimento di un'ampia", ha sottolineato- "alle nostre aziende associate siamo da tempo impegnati sui temi della. Siamo stati la prima associazione in Italia a realizzare un(BSS) fin dal 2012 e nell'edizione nel 2020 ci sarà un capitolo dedicato all'economia circolare. La sottoscrizione del protocollo conrappresenta un momento importante di questo percorso, sancendo un'alleanza in grado di produrre effetti concreti per le imprese e per le collettività.riusciremo a esserenell'affrontare temi dicome quello della plastica su cui abbiamo già preso impegni precisi", afferma