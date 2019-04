ENEA, da melanina modificata nuove prospettive per cura malattie degenerative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Un– è riuscito a potenziare la melanina miliardi di volte come conduttore di elettricità con la prospettiva di utilizzarla da interfaccia tra dispositivi elettronici e tessuti viventi."Le capacità di condurre elettricità da parte della melanina erano note, ma a livelli troppo bassi per qualsiasi applicazione", spiegadi Portici e coautore della ricerca. ", rimuovendo le molecole di acqua con trattamenti termici fino a 600 gradi effettuati in vuoto, ma"."Uno dei settori dove poter utilizzare questa melanina modificata è quello biomedicale, dove potrebbe essere utilizzata per sensori biocompatibili o in dispositivi per la stimolazione profonda del cervello, ad esempio nella cura di patologie come il Parkinson, o per connettere i tessuti e comandare arti artificiali in persone colpite da paralisi o amputate, fino a dispositivi integrati negli abiti per misurare i parametri vitali dei pazienti", aggiunge Tassini.Un altro contesto in cui la melanina modificata può essere impiegata è quello dei dispositivi dell'elettronica organica, gli OLED (Organic Light Emitting Diode). "La biocompatibilità e l'impatto ambientale di questi diodi organici emettitori di luce - ha aggiunto il ricercatore - potranno essere migliorati grazie alla melanina modificata, che abbiamo rilevato essere in grado di aumentare la stabilità degli altri materiali usati in questi dispositivi".