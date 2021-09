Enea, Corte Conti: approvata la relazione sulla gestione finanziaria 2019

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per l'esercizio 2019. Le principali risorse finanziarie dell'Agenzia sono rappresentate dal contributo ordinario dello Stato, pari a circa 141,4 milioni di euro, nonché dai finanziamenti connessi a specifici programmi di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico. "La gestione 2019 – ha osservato la Corte – si caratterizza sul piano finanziario per una continuità con quella del 2018, per quanto riguarda le entrate, mentre le spese risultano sensibilmente incrementate rispetto al precedente esercizio".





L'esercizio 2019 ha chiuso infatti con un disavanzo finanziario pari a quasi 22,6 milioni di euro, registrando un forte peggioramento rispetto al risultato del precedente esercizio (che ha sfiorato i 51 milioni), dovuto anche al finanziamento per il progetto di ricerca DTT (Divertor Tokamak Test Facility). La Sezione ha rilevato nel 2019 comunque anche un disavanzo economico pari a 9,4 milioni di euro, in miglioramento del 34,1 % rispetto al 2018 (esercizio nel quale il disavanzo si era attestato a 14,2 milioni), grazie alle maggiori entrate finanziarie.



Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è di 174,5 milioni di euro, a fronte di un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 di 195,9 milioni di euro. Il patrimonio netto, infine, ammonta a 676,3 milioni di euro con un decremento dell'1,4 % rispetto al 2018 (685,7 milioni di euro), in ragione del disavanzo economico d'esercizio.