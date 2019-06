Enea coordina bando rivolto all'aerospazio laziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Imprese ed enti di ricerca laziali del settore aerospazio avranno tempo fino al 25 giugno per presentare le proposte progettuali relative al bando da oltre 4 milioni di euro promosso dallacon l'obiettivo di rafforzare la crescita e la competitività delle aziende attraverso il trasferimento tecnologico e la collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo.In veste di capofila c'è l', che opera insieme a, costituendo il gruppo degli Organismi di Ricerca Cardine (OdRC) che si occuperanno di raccogliere i progetti più innovativi e promettenti, mettendo a disposizione di imprese ed enti un team di esperti per tutti gli aspetti legali, tecnici e amministrativi relativi al trasferimento tecnologico.ENEA ha recentemente lanciato il(KEP), sviluppato in collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere, che mette a disposizione delle imprese e delle associazioni che aderiscono: soluzioni innovative ‘su misura' e utilizzo di infrastrutture all'avanguardia; consulenza di ricercatori dedicati e specializzati nel trasferimento tecnologico; un fondo da 2,5 milioni di euro per lo sviluppo di progetti congiunti; il portale dedicato kep.enea.it con una selezione di tecnologie e servizi avanzati e le modalità di iscrizione al programma.