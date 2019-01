Enea, Centro Ricerca Trisaia (MT): nuove prospettive per produzione gomma naturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovi orizzonti nella, che(Taraxacum kok-saghyz)allada. È quanto si apprende da uno, che nella pianta del taràssaco russo ha riscontrato interessanti potenzialità, oltre all'adattabilità al clima europeo.in Basilicata, hanno infatti evidenziato che per le caratteristiche fisiologiche e per la qualità della gomma prodotta a livello delle radici, il taràssaco russo rappresenta una delle specie vegetali più valide per la produzione di caucciù. "Il nostro studio – ha spiegatoe autore della ricerca - ha permesso di evidenziare numerosi geni coinvolti, direttamente e indirettamente, nella produzione e nell'accumulo di gomma nelle radici di questa pianta".I dati prodotti dallo studio, potranno ora essere sfruttati per ottenere piante di tarassaco russo con un'aumentata capacità produttiva di caucciù,. Un trend che è già al centro della strategia messa in campo da colossi del settore, come ad esempio Continental, che dal 2020 avvierà in Germania la produzione di taràssaco russo