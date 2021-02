© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha brevettato unain grado di trasformare iin compost con elevate qualità agronomiche e nel rispetto dell'ambiente. Come spiega l'Agenzia sul suo portale news, il dispositivo consente disia sull'energia consumata per attivare il processo aerobico che sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti."La compostiera sfrutta un sistema di produzione di energia elettrica con pannello fotovoltaico integrato nella struttura che alimenta il sistema di aerazione, con una piccola resistenza elettrica per il pre-riscaldamento del materiale in ingresso. Grazie al controllo della temperatura è anche possibile velocizzare il processo nei periodi freddi", ha spiegatodel Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'ENEA.La quantità di rifiuto che può essere trattato dal prototipo realizzato è di circa, ma è in corso la realizzazione di prototipi più piccoli per un uso strettamente familiare. Grazie al compostaggio domestico è possibile ridurre i volumi della frazione organica dei rifiuti, costituiti essenzialmente da acqua, e quindi i costi dovuti alla raccolta e movimentazione degli stessi. A regime, questo si tradurrebbe in una riduzione della tariffa sullodei rifiuti.