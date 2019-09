ENEA avanti su progetto DTT per fusione nucleare. Maxi finanziamento dalla BEI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che sigla un accordo diper la realizzazione di un grande polo scientifico e tecnologico a Frascati alle porte di Roma. L'obiettivo è quello di centrare il target di, grazie alla ricerca sullaIl DTT, acronimo di(divertitore), ha ottenuto undall'organismo europeo per un progetto di ricerca, erogato nell'ambito deldella Commissione Europea, con la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS, pilastro del Piano Juncker).di euro e vi contribuiranno anche, il programma dell'Unione europea per la produzione di energia nucleare pulita e sicura lanciato nel 2014, con una valere sui fondi Horizon 2020. Sostenitori del DTT anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica () con, il Ministero dello sviluppo economico () con, laconed anche la Repubblica Popolare Cinese con un piccolo stanziamento.L'intero progetto è statodal Presidente dell'ENEA, dal Vicepresidente della BEI, dal Vicepresidente della Regione Lazio, alla presenza del Presidente di EUROfusion,e della responsabile Unità Ricerca Euratom della Commissione UeIlnascerà a(Roma) su una superficie die rappresenta un "anello" di collegamento con i grandi progetti internazionali sulla fusione nucleare, come. La realizzaizone del polo tecnologico-scientifico porterà alladi ben(500 fra scienziati e tecnici diretti), condi euro circa (in termini di PIL). Inoltre, grazie alla collaborazione con università e centri di ricerca italiani ed europei si formeranno nuove generazioni di scienziati e ricercatori provenienti da tutti i continenti.Il DTT "è un progetto di frontiera che mette insieme grande ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e competitività industriale, con ricadute stimate in oltre due miliardi solo dal punto di vista economico". Lo ha sottolineato il, ribadendo che si tratta di un progetto chee fa perno su "una comunità scientifica di eccellenza che ha saputo coinvolgere le industrie più avanzate per creare una filiera di grande rilievo"., ha spiegato il Presidente dell'ENEA. In, ad esempio, sono coinvolte molte industrie, fra cui Ansaldo Nucleare, società del Gruppo Malacalza (per il superconduttore) e molte altre grandi aziende.Teleborsa ha chiesto al Presidente Testa quali saranno le. "Il progetto avrà ricaduteperché questo tipo di progetti di solito hanno unrispetto all'investimento. Quindi si pensa che rispetto al territorio ci possa essere una ricaduta nel medio lungo periodo di all'incirca di. E ancora, Testa ha parlato di "ricadute dal punto di vista di creazione die quindi di".Il, ha citato il, futura Presidente della Commissione europa, presentato a luglio, ed ha sottolineato l'importanza di questo progetto perdell'UE, oltre che per le. "Il progetto ENEA hafondamentali per l'Europa:. Sono entrambi campi in cui dobbiamo fare di più se vogliamo guardare al futuro del nostro pianeta con speranza e ottimismo, concentrandoci responsabilmente sul lungo periodo senza l'ansia del brevissimo termine che troppo spesso condiziona le scelte sull'allocazione delle risorse finanziarie"."Sono orgoglioso che la BEI sostenga per una quota imporrante la realizzazione dei nuovi laboratori di Frascati", ha aggiunto Scannapieco, ricordando i numerosi campi in cui la BEI interviene finanziando progetti di grande importanza.