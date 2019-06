© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Sono questi gli, che vede la partecipazione di: oltre all'e all'nel ruolo di coordinatore, il progetto coinvolge istituzioni di ricerca, aziendee partner con competenze di rilievo nell'ambito delle valutazioni tecnico-economiche e di impatto ambientaleche opereranno per la diffusione e la valorizzazione dei risultati, in previsione delle fasi successive di industrializzazione e commercializzazione della tecnologia proposta., Blaze è incentrato sull'utilizzo dellache accoppia la gassificazione "a letto fluidizzato" con le celle a combustibile Sofc – (Solid Oxide Fuel Cell) per valorizzare i residui della manutenzione di boschi, foreste e verde urbano, gli scarti agricoli e agroindustriali e la frazione organica secca dei rifiuti solidi urbani.Nei laboratori deli ricercatori Enea si occuperanno di selezionare gli scarti e i residui con le maggiori potenzialità energetiche nell'impiego di questo tipo di tecnologia. Presso ilverranno invece testate le prestazioni delle celle a combustibile Sofc in funzione della qualità del gas utilizzato.