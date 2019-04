Enea, al via le candidature per la missione in Antartide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico, ha aperto le("Winter Over" novembre 2019 - novembre 2020).Le professionalità richieste sono: un, une un, un(area dell'emergenza), un, un, un, un. Il termine massimo per inviare la propria candidatura è il 6 maggio.Il reclutamento è rivolto ai dipendenti di amministrazioni pubbliche. Le figure professionali che non sarà possibile reperire tra i pubblici dipendenti verranno assunte tramite forme di collaborazione temporanea.La stazione italo-francese di Concordia si trova all'interno del continente antartico a oltre 3.200 metri di altezza, dove le temperature (esterne) vanno raramente sopra i -25° C mentre in inverno precipitano a -80°C (le stagioni sono invertite rispetto alle nostre).Le spedizioni del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) sono finanziate dal MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e gestite dall'ENEA per la programmazione e attuazione logistica e dal CNR per il coordinamento scientifico.