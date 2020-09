© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da giovedì 10 a domenica 13 settembre si svolgerà a Salina, nell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, la terza edizione della manifestazione, dedicata agli aspetti chiave della. L'evento – fa sapere Enea in una nota – è parte integrante dellae della cpromossa dale realizzata dall'Dal 2019figura tra leper la transizione verso l'energia pulita e la sostenibilità ambientale e sociale. La designazione è stata effettuata daldopo una selezione fra oltre mila isole. La candidatura di Salina – spiega Enea – è stata sostenuta da un gruppo di enti e istituzioni comprendente i tre comuni dell'isola (, l'e l'che, in qualità di partner scientifico, ne coordina le attività. Da quest'anno anchedesignateassieme ad altre 18 realtà europee, seguiranno il percorso tracciato dalle Isole Pilota.Nel dettaglio la manifestazione si soffermerà sui programmi Ue per il sostegno alla transizione energetica, gli incentivi nazionali per l'efficienza energetica e gli interventi antisismici e quelli del Conto Termico e del DM MiSE per le fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse. In primo piano anche aspetti paesaggisti e sociali, come la comunità energetica e l'economia circolare, connessi con interventi di messa in efficienza e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Un focus, con relativa esposizione di auto e scooter, elettrici, sarà dedicato alla mobilità sostenibile e ai trasporti innovativi sia terrestri che marittimi, la cui incidenza sui consumi di energia dell'isola è pari a circa il 31% per la mobilità interna e a più del 72% se si considerano anche i trasporti marittimi da e per l'isola.Oltre a rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, la giornata d'apertura vedrà tra gli altri gli interventi dele dellache lancerà il nuovo concorso di idee per le isole minori.La giornata inaugurale sarà chiusa da una tavola rotonda dedicata al nuovoper lavori di efficientamento energetico, con la partecipazione di rappresentanti diNel corso della manifestazione, in collegamento con lanell'ambito del Premio, sarà presentato in anteprima nazionale il", dedicato alle piccole isole del Mediterraneo realizzato a cura del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell'Enea per la campagna Italia in Classe A.