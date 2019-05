ENEA, al via il progetto KEP per la competitività delle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e il supporto di. Con questo obiettivo nasce, Knowledge Exchange Program, dell'ENEA, presentato oggi a Roma nel corso dell'evento "Innovare insieme: una sfida per Istituzioni, Ricerca e Imprese".L'iniziativa nasce dallaper mettere a disposizione delle imprese e le loro associazioni unspecializzati nel trasferimento tecnologico, oltre alla creazione di unper lo sviluppo di progetti congiunti e il portale dedicato www.kep.enea.it con una selezione di tecnologie e servizi avanzati al quale è possibile iscriversi già da oggi."Il KEP nasce dalla volontà ENEA di costruire nuovi ponti fra ricerca pubblica e mondo produttivo, partendo da un'esperienza di successo come l'Industrial Liaison Program del MIT di Boston", ha sottolineato il presidente ENEA Federico Testa. "L'obiettivo è sviluppare tecnologie e progetti innovativi attraverso rapporti duraturi di collaborazione e fiducia con le imprese. Siamo convinti che l'innovazione fatta con le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni sia più che mai una chiave di volta per la crescita e l'occupazione e che le partnership tra ricerca pubblica e imprese siano strategiche per una nuova progettualità dell'innovazione".