ENEA: al via a novembre la nuova edizione del Mese dell'Efficienza Energetica

(Teleborsa) - Con l'inizio di novembre prende il via l'edizione 2020 del Mese dell'Efficienza Energetica, l'iniziativa promossa dall'ENEA per promuovere con manifestazioni e progetti un uso più consapevole e razionale dell'energia, eliminando sprechi e riducendo i consumi senza rinunciare al comfort nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole. Realizzata nell'ambito della campagna nazionale "Italia in Classe A", l'edizione di quest'anno si svolgerà esclusivamente su piattaforme digitali, a causa dell'emergenza Covid.

Istituzioni, imprese, associazioni, ordini professionali e scuole possono già far pervenire, tramite il portale di Italia in Classe A, proposte relative all'organizzazione di eventi digitali, webinar informativi e attività promozionali che potranno utilizzare il logo della Campagna e lo "starter kit" con materiale informativo, poster, slide e video. Alle iniziative, che si svolgeranno con una durata variabile (da poche ore a una settimana all'intero mese), sarà assicurata ampia visibilità sui canali web e social dell'ENEA.

Nell'ambito delle ultime edizioni del Mese dell'Efficienza Energetica, oltre all'attivazione di decine di migliaia di contatti, sono stati realizzati circa 460 eventi e 250 tra progetti e iniziative organizzate da big dell'industria, Pmi, istituzioni, scuole e associazioni. Nel triennio hanno aderito, tra gli altri, ACEA, ADR – Aeroporti di Roma, ANAS, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, Italo NTV, Telecom Italia TIM.

"Italia in Classe A" è la campagna nazionale sull'efficienza energetica promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'ENEA, in applicazione dell'art.13 del D.Lgs. 102/2014.

