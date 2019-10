Enea a Ecomondo: da vecchi pc e cellulari "nuovi" metalli preziosi e terre rare

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, bottiglie e vaschette inSono solo alcune dei, la Fiera internazionale di riferimento in Europa per la sostenibilità ambientale, in programma dal 5 all'8 novembre a Rimini.Tra i progetti spicca il. In questo modo metalli e terre rare possono essere riutilizzati per produrre nuovi prodotti telefoni cellulari, cavi di fibre ottiche, celle fotovoltaiche, turbine eoliche, rivelatori all'infrarosso, leghe leggere in alluminio.Il progetto è ambizioso e ha resoper la ricerca sulle materie prime strategiche, con l'obiettivo di far fronte a una domanda in forte crescita, a fronte di un'offerta concentrata in pochi paesi - Cina, Russia, Repubblica democratica del Congo e Brasile - e a un basso grado di sostituibilità e di riciclaggio.Tra i progetti presentati ad Ecomondo c'è anche quello relativo alla. Chiamato, il programma ha appena vinto ilper l'Innovazione nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione, promosso tra gli altri dal Ministero delle Politiche agricole alimentari.L'obiettivo è di arrivare, attraverso una duplice innovazione: da un lato, il recupero differenziato di tutte le componenti del siero (sieroproteine/peptidi, lattosio, sali minerari ed acqua ultrapura) e, dall'altro, la produzione di bioplastica biodegradabile e bioderivata dal lattosio stesso.In questo modo si