Enav, in nove mesi utili e traffico rotta in crescita

Dati positivi per Enav, che ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto consolidato di 98,8 milioni, in

crescita del 10,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un margine operativo lordo consolidato a 234,9 milioni (+1,9%). I ricavi consolidati sono pari a 675,6 milioni (+0,4%) e i ricavi da attività operativa segnano un aumento del 6,8%.



Il traffico di rotta e di terminale registra una crescita rispettivamente del 9,2% e del 4,2% in termini di unità di servizio rispetto al 30 settembre 2017.« Dopo diversi anni di crescita debole, nei primi nove mesi del 2018 l'Italia -

evidenzia una nota della società - si conferma, tra i principali paesi europei, quello che ha registrato il tasso di crescita più alto del traffico di rotta: Francia +2%, Germania +3,5%, Gran Bretagna +3,1%, Spagna +4,8%». © RIPRODUZIONE RISERVATA