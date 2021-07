ENAV, Simioni: "Spazio aereo risorsa strategica per il nostro Paese"

Lunedì 12 Luglio 2021, 18:30

(Teleborsa) - "Dopo i primi 40 anni la sfida più importante per Enav è la prossima. Oggi raccontiamo un'azienda proiettata nel futuro con due pilastri fondamentali: la capacità delle persone e lo sviluppo tecnologico. Due asset che consentiranno di valorizzare una realtà importante come quella dello spazio aereo, risorsa strategica per la nostra nazione". È quanto ha affermato l'amministratore delegato di Enav, Paolo Simioni a margine della celebrazione del quarantennale della Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia svoltasi questa mattina presso il Centro Congressi Enav Ciampino.

"Questa azienda – ha spiegato Simioni nel corso del suo intervento – va di pari passo con il futuro di un asset strategico della nostra nazione: l'infrastruttura cielo. Oggi possiamo raccontare un Gruppo articolato, composto da oltre 4mila persone, primo in Europa per sicurezza e puntualità, alla frontiera della tecnologia e quotato alla Borsa di Milano. Un Gruppo presente a livello internazionale in più di 100 Paesi ove esporta il proprio knowhow e la tecnologia: le piattaforme di IDS AirNav sono le più utilizzate al mondo. Siamo protagonisti di una trasformazione che ha portato con sé un grande cambio di passo nei nostri sistemi e nelle nostre persone, che ha spalancato ad Enav le porte del contesto internazionale e all'innovazione. Siamo entrati da pionieri nella creazione di un ecosistema per la creazione di servizi ai droni e oggi ci troviamo tra i primi in Europa a investire nell'Advanced Air Mobility e in sistemi satellitari che nel tempo rivoluzioneranno le modalità del controllo del traffico e, più in generale, la gestione dell'infrastruttura spazio aereo. Un'azienda di servizi come Enav non può che investire nel fattore umano se vuole mantenersi all'avanguardia delle performance, della tecnologia e realizzare i propri primati. Costruire il nostro futuro significa formare continuamente le persone che oggi compongono il nostro Gruppo e prepararsi ad accogliere quelle che ogni anno vengono sfornate dalle scuole e dalle università. Puntiamo, infatti, a far diventare Enav sempre più attrattiva fra i giovani e un punto di riferimento conosciuto fra i passeggeri. Tecnologia, digitalizzazione e innovazione sono l'altra faccia del nostro Gruppo: contrastare il cambiamento non è possibile. Provare ad anticiparlo e guidarlo è la vera sfida. In un contesto internazionale che ci chiede di ridurre le tariffe a beneficio dei passeggeri, il ruolo del gestore del traffico aereo vivrà un'evoluzione in chiave digitale supportata da sistemi tecnologici basati sempre più sulla disponibilità di big data, IoT, intelligenza artificiale e connessione tra le persone. Il nostro obiettivo è riuscire a fornire una risposta realmente efficace a una domanda di mobilità sempre più flessibile. Abbiamo colto la sfida del Pnrr nel quale troverà finanziamento una parte dei nostri investimenti proprio perché il nostro sviluppo si integra coerentemente in un più ampio quadro di rilancio nazionale. Per primi in Europa abbiamo dato un forte contributo alla sostenibilità dal punto di vista ambientale grazie procedure che garantiscono rotte efficienti. Puntare sulla sostenibilità significa anche lavorare a un modello di azienda in grado di incontrare e anticipare i bisogni delle persone, del territorio, degli investitori e del sistema Paese nel suo complesso". Ne è un esempio il sistema Remote Tower. "Abbiamo immaginato – ha proseguito l'ad – di creare centri di eccellenza dai quali gestire da remoto tutti gli aeroporti a basso traffico e offrire servizi h24 ai territori, agli aeroporti e alle compagnie che potranno così sfruttare la flessibilità dei nostri servizi per sviluppare il settore turistico e quello logistico creando un indotto strategico per l'economia italiana".







"L'impatto della pandemia su Enav è noto, abbiamo registrato nel 2020 un 65% in meno del volato. Le prospettive sono quelle che Eurocontrol ci sta predicendo e che vediamo essere rispettate. Oggi siamo a circa il 68% del volato nell'ultimo weekend rispetto allo stesso periodo del 2019. Ci auguriamo di arrivare entro la fine del mese di luglio a un 70% pieno sempre rispetto al 2019".

Nell'attuale scenario qual è per Enav la sfida principale?

"La sfida più importante è quella di riuscire ad anticipare i bisogni delle persone e riuscire a soddisfarle con una tecnologia in grado di essere sempre più sostenibile per una valorizzazione dello spazio aereo come risorsa principale di questo Paese".