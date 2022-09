ENAV, Simioni: "Sostenibilità completamente integrata nelle strategie aziendali"

(Teleborsa) - "Dobbiamo saper coniugare sempre di più il rispetto per l'ambiente con gli aspetti operativi propri delle nostre realtà aziendali. In senso più ampio dobbiamo garantire a tutto tondo la sostenibilità del nostro agire, ancora di più in un momento critico come quello che stiamo attraversando. Così come in altre realtà, anche in Enav stiamo lavorando per ridurre sia le emissioni dirette che quelle indirette, e a tal fine abbiamo completamente integrato la sostenibilità nelle strategie aziendali. Il nostro piano industriale 2022-2024 Future Sky 2031 porterà Enav in una nuova dimensione. Renderà la nostra azienda un ecosistema completamente integrato al suo interno, con la capacità di fornire all'esterno le risposte ed i servizi necessari per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo". È quanto ha affermato l', al, l'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Politecnico di Milano e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili oltre che del Ministero della Transizione Ecologica e di Enac, svoltosi oggi all'aeroporto di Fiumicino."Noi puntiamo fortemente sulla digitalizzazione e l'innovazione dei nostri sistemi. Le torri digitali remote sono la concretizzazione di questo nostro agire. In questo modo siamo in grado di garantire al sistema, inclusi gli aeroporti minori, un servizio reso 24 ore al giorno a totale beneficio dell'economia e dello sviluppo dei territori ma anche del decongestionamento delle rotte grazie alla possibilità di volare di notte. Siamo anche fortemente soddisfatti dell'attività a favore dell'ambiente. Un esempio in questo senso è rappresentato dal nostro sistema Free Route che consente agli aerei di attraversare il nostro spazio aereo, dal punto di ingresso al punto di uscita, in maniera rettilinea con un risparmio, negli ultimi 4 anni, di oltre 600 milioni di kg di Co2. Sono risultati tangibili che danno la cifra del nostro agire".