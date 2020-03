(Teleborsa) - ENAV, tramite la sua controllata IDS AirNav, è stata selezionata da DSNA, il service provider per la gestione del traffico aereo francese, per la fornitura di un nuovo sistema, denominato SEPIA, per la gestione delle informazioni aeronautiche.



Il contratto ha un valore complessivo di 15 milioni di euro e una durata di 4 anni per l'implementazione e altri 4 anni per la manutenzione.



