Enav, Roberto Scaramella si dimette. Nuovo Presidente Nicola Maione

(Teleborsa) - ENAV, veloce cambio della guardia al vertice della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia.lasciando anche la carica di Consigliere del Cda.cui il Consiglio, di cui già faceva parte, gli ha conferito le stesse deleghe di Scaramella, che ha lasciato la società, come si legge in una nota di Enav, "al fine di dedicarsi ad una nuova esperienza professionale".Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì,che sarà cooptato ai sensi della legge e dello statuto in sostituzione del consigliere dimissionario.e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, è stato da ultimo eletto dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 quale consigliere indipendente all'interno della lista presentata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze.Il Cda ha rivolto un, augurandogli nuovi successi professionali.