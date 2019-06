© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto e bilancio sociale 2018 di ENAC, ha definito losia sotto il profilo della crescita del, sia per quanto concerne leUnovolto a garantire lo sviluppo di un settore del trasporto aereo sempre più sicuro ed efficiente, cui, portando la performance die diriconosciuti a livello internazionale.La Neri ha citato alcuni dati sulla crescita del traffico: lehanno registrato il,mantenendo una performance eccezionale nel, in cui l'Italia si è confermata il Paese col tasso di crescita del traffico aereo più elevato (su base annua)."Nonostante questo aumento del traffico - ha sottolineato - ENAV ha continuato a mantenere un ruolo didei servizi, abbiamo raggiunto un, chiudendo il 2018 con un ritardo per volo assistito di 0,024 minuti a fronte di una media europea di circa 1,9 minuti e ben al di sotto del target assegnato dalla Commissione Europea ad ENAV pari a 0,11 minuti per volo".Di qui un focus sui disagi verificatisi la scorsa estate e sulladivenutaper l'azione della Commissione europea e di alcuni paesi membri in particolare. "L'Italia al contrario ha dimostrato di non aver sofferto di queste limitazioni dettate dalla capacity", ha affermato la Neri.La numero uno dlel'ENAV ha affrontato anche il tema delle delladi rotta e remotizzazione delle torri di controllo, in atto in vari Paesi europei Europa. "L'obiettivo primario - ha spiegato è quello di mantenere i livelli di sicurezza eche un provider come Enav deve avere per poter gestire volumi di traffico in crescita".Fra le iniziative concrete poste in essere dall'ENAV, la neri ha parlato del successo del, implementata in anticipo rispetto all'obbligatorietà nel 2022. Un'innovativa procedura che ha eliminato le rotte sopra i 9.000 metri, consentendo alle compagnie diUn cenno anche all, una piattaforma integrata che trasmette in tempo reale al Network Manager Operations Centre di EUROCONTROL lein partenza, che vengono condivise fra gli aeroporti,, aumentando la puntualità dei voli, riducendo il consumo di carburante e il conseguente impatto ambientale.E poi ilche consente la gestione automatizzata delle informazioni relative a tutti i voli in partenza e in arrivo nonché della segnaletica di aeroporto. Lo stesso sistema sarà presto implementato su altro aeroporti ad alto traffico quali Fiumicino e Linate.Altra area di eccellenza per il sistema Italia è quella legata allaè dei giorni scorsi l'adozione dei primi due regolamenti europei su un altro tema che vede, avendo elaborato una regolamentazione nazionale giàdal 2013. "Sulla base di una Convenzione tra ENAC ed Enav, e del lavoro congiunto delle due parti, sono state gettate le basi per sostenere lo sviluppo sicuro di questa nuova tipologia di utenti"