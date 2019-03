Enav, nel 2018 bilancio in crescita grazie al traffico aereo nei cieli italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quello passato è stato un anno diEnav e per i cieli italiani, che hanno visto unLa società che si occupa dei servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, ha infatti rilevato nel 2018 un'eccellente performance operativa, sviluppata in un contesto di traffico in sostanziale incremento. In particolar modo i dati rilevati, quelli di rotta e quello terminale, hanno ottenuto un miglioramentoLa prima voce è stata inoltre, dopo diversi anni di crescita flebile, la più alta tra quelle registrate nei principali paesi europei, tutte comunque rientrate in territorio positivo. Infatti la Francia ha visto un incremento del 2,8%, la Germania del 4,3, la Gran Bretagna del 3,6 e la Spagna del 5,9%.La crescita del traffico di rotta sui cieli del nostro paese ha visto un segno più sia nel) sia in quelloIl vero exploit però lo ha vissuto il, ovvero quello dedito a monitorare i voli che non decollano o atterrano da scali italiani, che ha registrato unUna performance così significativa è da attribuire, oltre alla garanzia di una pienaagli ottimi risultati in termini die allgrazie alla quale le compagnie aeree che hanno volato sui cieli della penisola hanno ottenuto un risparmio di 43 milioni di kg di carburanti per una minor emissione di Co2 pari a 135 milioni di Kg.Gli altri dati di resi noti da Enav nell'approvazione del progetto di Bilancio 2018 sono, a 889,7 milioni di euro,, a 924,6 milioni du euro, una 297,4 milioni che porta a casa unrispetto al 2017 e unrispetto all'anno precedente che tocca i 114,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018."Il 2018 è stato caratterizzato da un forte aumento del traffico sull'Italia che è andato ben oltre le attese.e ai continui investimenti in innovazione e formazione, siamo riusciti a gestire gli elevati flussi di traffico garantendo un eccellente servizio per sicurezza e puntualità. Ormai l'elevata volatilità del settore è una realtà e i provider devono muoversi in tempo per poter aumentare la capacità dello spazio aereo investendo in persone, infrastrutture e tecnologie innovative che siano strategiche per il Paese e per l'Europa. Nell'ottica di assicurare anche in futuro una performance operativa ai vertici del mercato, continuando a garantire sicurezza e puntualità ai passeggeri con un traffico aereo in crescita, abbiamo avviato un programma di assunzioni di giovani con profili altamente qualificati che, unitamente alle crescenti risorse che destineremo alle nuove tecnologie, garantiranno il successo e la sostenibilità della nostra azienda nel lungo termine", ha dichiarato l'