ENAV lavora per ripristinare operatività dopo riduzione ore sciopero

(Teleborsa) - ENAV lavora per ripristinare l'operatività dei voli nelle fasce orarie non ricomprese nello sciopero di lunedì 25 novembre, che avrà luogo solo nell'intervallo 13-17, in seguito alla riduzione delle ore di astensione dal lavoro da 24 a 4 ore decisa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



"Accogliamo con favore quanto deciso dal MIT", ha affermato l'Amministratore Delegato di ENAV, Roberta Neri, spiegando "in questo momento stiamo lavorando in coordinamento con le compagnie aeree per ripristinare l'operatività dei voli recando meno disagio possibile all'utenza nella giornata di lunedì 25".



"Siamo confidenti e ottimisti - ha aggiunto - che, nonostante il breve tempo a disposizione, si possa garantire la puntualità di tutti i voli nelle ore fuori dalla fascia oraria dello sciopero".







