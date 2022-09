ENAV lancia fase finale #ENAVThinkingCup2022

(Teleborsa) - Ilgiunge alla fase finale di, il concorso di idee nato per coinvolgere giovani, startup, liberi professionisti e aziende nella ricerca di soluzioni per portare laI varidurante le giornate delpresso l', l'unico centro in Italia per la formazione e l'addestramento dei controllori del traffico aereo. L'iniziativa prevede una prima fase di valutazione degli oltre 20 progetti presentati ed un evento live dove i partecipanti lavoreranno organizzati in Team allo sviluppo delle idee ed alla creazione di prototipi, soluzioni e presentazioni su temi definiti da ENAV. Il nome dei vincitori sarà decretato da una giuria formata da professionisti e innovatori che valuterà secondo criteri predefiniti i progetti ritenuti più meritevoli per innovazione, sostenibilità, modello di business e fattibilità degli stessi.L'iniziativa diè stata presentata oggi al Training Centre di ENAV dalla Presidentee dall'Amministratore Delegato, alla presenza del Sindaco di Forlì,, del Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, del Delegato ai rapporti con le imprese e ricerca industriale UniBo"L'utilizzo delle nuove tecnologie così come l'apertura alle nuove generazioni passa anche dalla capacità di inclusione dell'azienda", ha affermato la PresidenteL'Amministratore Delegatoha sottolineato "la selezione di nuove idee per valorizzare ed implementare i servizi per il mondo dell'Advanced Air Mobility è un esempio concreto di come la gestione dello spazio aereo stia evolvendo e come il nostro Gruppo punti sull'innovazione per garantire un futuro più sostenibile ed efficiente".Con la Thinking Cup 2022, ENAV ha l'obiettivo diin cui la società opera favorendo la collaborazione con università, startup e incubatori. Ricercare soluzioni innovative per abilitare i nuovi percorsi di sviluppo in ambito Advanced e Urban Air Mobility sono elementi centrali su cui il Gruppo ENAV investe per tradurre in mobilità sostenibile tutti ciò che volerà nel cielo del futuro.