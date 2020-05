ENAV, impatto Covid-19 su risultati trimestre mitigato da efficienza operativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Isono stati impattati dai vincoli imposti al trasporto aereo dall'a partire dal mese di marzo, dopo unper la società che gestisce il traffico aereo nazionale. Di fronte all'epidemia è stato attivatoper il personale operativo e loper il personale amministrativo al fine di garantire il servizio in ogni condizione.Nel trimestre, ilsegnano rispettivamente un calo delin termini di unità di servizio rispetto al primo trimestre 2019.Guardando ai risultati economico-finanziari, idi euro, a causa soprattutto della flessione deia 134,9 milioni, mentre io sono più che raddoppiati a 5,8 milioni di euro. Da segnalare soprattutto la, che misura lo scostamento fra traffico previsto ed effettivo, chesui ricavi per un totale d, in aumento di 35 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2019.Le iniziative di efficienza sui costi, in un contesto di pressione sui ricavi, hanno consentito di mitigare l'impatto sul Margine Operativo Lordo (che si attesta a, in riduzione del 6,7%, mentre il Risultato Operativodi euro ed ilconsolidatoLadi euro, è in miglioramento di 26,6 milioni di euro, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2019, principalmente per l'effetto della dinamica degli incassi e pagamenti connessi all'operatività ordinaria e agli investimenti effettuati che ha prodotto un flusso di cassa positivo. Al 31 marzo 2020 la cassa disponibile si attesta a 478 milioni di euro.Quanto all'outlook 2020, EBNAV prevede ricavi in diminuzione ad una cifra (mid-single digit) rispetto al 2019 per via della forte contrazione del traffico aereo, in parte compensato dal meccanismo regolatorio di protezione; utile netto visto in diminuzione high-single digit rispetto al 2019 grazie a iniziative di efficienza sui costi.