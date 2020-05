ENAV, il CdA nomina Paolo Simioni amministratore delegato

Comitato Remunerazioni e Nomine : composto da Giuseppe Lorubio in qualità di Presidente e da Laura Cavallo e da Antonio Santi;

: composto da Antonio Santi in qualità di Presidente e da Laura Cavallo e da Fabio Pammolli; Comitato Sostenibilità: composto da Carlo Paris in qualità di Presidente e da Angela Stefania Bergantino e da Fabiola Mascardi.

(Teleborsa) - Il CdA di ENAV, nominato dall'Assemblea tenutasi in data odierna, riunitosihaquale, conferendogli in qualità di Capo Azienda tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge o di Statuto.Ilhaallein materia di sdelle attività di, disull'applicazione delle norme diriguardanti le attività del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari e, in raccordo con l'Amministratore Delegato, di gestione delle relazioni istituzionali nazionali ed internazionali.Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il CdA ha, previsti dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha, dallo statuto e dal Codice di Autodisciplina da parte dei Consiglierinonché il possesso, da parte del Presidente, dei soli requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.Il Consiglio ha inoltre, secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina:Ilhadi accertamento adottati dal Consiglio per le valutazioni di indipendenza dei componenti l'organo amministrativo.Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione di ENAV ha, altresì, preso atto dell'esito positivo del processo di autovalutazione del Collegio Sindacale, periodicamente effettuato ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto e del Regolamento del Collegio Sindacale.