ENAV, IDS AirNav si aggiudica contratto in Brasile

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La società che gestisce il traffico aereo civile in Italia comunica che la propria controllata,, si è aggiudicata un contratto da circadal Ministerio da Difesa - Comando da Aeronautica -, il service provider per il controllo del traffico aereo del Brasile., un sistema di cartografia aeronautica in grado di produrre e gestire le carte aeronautiche relative alle procedure di volo e di rotta per la pubblicazione nell'AIP (Integrated Aeronautical Information Package).CISCEA utilizza l'AIM (Aeronautical Information Manual) di IDS AirNav per il design e la validazione delle procedure di volo, la simulazione e l'analisi elettromagnetica delle radioassistenze, la cartografia, la pubblicazione e la gestione di tutte le informazioni utili alla navigazione aerea, dai piani di volo ai vari bollettini che vengono emessi.