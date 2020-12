© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha siglato uncon lavolto a sviluppare programmi di, in ambito sia nazionale sia internazionale, nei settori economico-giuridico e della corporate compliance, rafforzando in questo modo il rapporto fra mondo accademico e impresa.L'accordo conferma, da un lato, la volontà di svilupparefra ambiente accademico ed industriale, dall'altro, l'interesse a potenziare la, lo studio e la realizzazione di programmi di formazione specializzata e di iniziative di ricerca e sviluppo."Siamo lieti della collaborazione con una delle università più riconosciute a livello nazionale ed internazionale", spiega la Presidente, aggiungendo che per ENAV "investire sulla formazione delle risorse e nella crescita dei profili professionali è un obiettivo strategico"."La nostra Scuola si conferma cuore pulsante dello sviluppo di una cultura imprenditoriale basata sulla continua formazione di talenti", afferma il Direttore di Luiss Business School, ricordando che l'ENAV è una società che "pone al centro della propria iniziativa industriale il valore del successo sostenibile dell'impresa e la più elevata attenzione al presidio della governance e della corporate compliance sociale".