ENAV e Leonardo insieme per soluzioni innovative nella navigazione degli elicotteri

(Teleborsa) -unendo le rispettive competenze, industriale e di gestione della navigazione, per lo sviluppo divolte a modernizzare e renderee l'utilizzo dello spazio aereo.È stata siglata oggi dagli Ad di Leonardo,, e di ENAV,, una(LoI) per l'avvio di una partnership, che consentirà di offrire agli operatori di elicotteri una serie die diLa partnership darà vita ada livello internazionale, che fa perno sull, contribuendo aglidelle infrastrutture critiche italiane, di cui entrambe i partner sono stakeholder fondamentali.Attualmente, le ia servizio della navigazione aerea, procedure di volo e spazi aerei, sonoper le operazioni di, ma limitano le potenzialità e lanello spostamento offerte dall', ad esempio la capacità di decollo e atterraggio verticale ed il volo stazionario.Gli elevatidegli elicotteri die leimplementate danegli ultimi anni sono già adeguati per lo sviluppo della cosiddetta(PBN), che fa uso della. Procedure che, da un lato, contribuiscono all'in termini di, fondamentali in condizioni meteo complesse,permettono digrazie a rotte dedicate e maggior efficienza.in tutte le condizioni meteo, di giorno e di notte, sono tra i principali ambiti applicativi che possono avvantaggiarsi di questo avanzamento tecnologico."Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno per contribuire alla crescita e alla competitività del Paese attraverso il potenziamento di un'infrastruttura critica", ha affermato l'Ad di Leonardo,, aggiungendo che l'obiettivo è introdurre "innovazioni, digitalizzazione e procedure che ci avvicineranno sempre più ai futuri scenari di urban air mobility". La collaborazione - ha aggiunto - porterà ad una "soluzione integrata in grado di produrre benefici per la mobilità, la sicurezza, la tutela ambientale e i servizi alle persone"., Amministratore Delegato di ENAV, si è detto "orgoglioso di questa intesa "che dimostra la capacità dell'industria aeronautica nel fare sistema e creare sinergie al fine di garantire la crescita del settore, contribuendo a modernizzare i sistemi per rendere il volo sempre più efficiente e sicuro". "Lo spazio aereo - ha sottolineato - è una infrastruttura fondamentale per la crescita economica italiana ed internazionale. Il manager ha ricordato che ENAV sta investendo in "innovazioni tecnologiche che siano anche sostenibili da un punto di vista ambientale" e che la "partnership è un'ulteriore conferma dell'eccellenza tecnologica e della qualità delle persone di ENAV".