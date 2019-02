© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con la procedura "" dile compagnie aeree transitate per l'Italiahannoper unapari a, che dalla sua attivazione ha consentito alle compagnie di risparmiare 75 milioni di chili di carburante, pari a 236 milioni di chili di CO2 in meno,in sorvolo ad una quota superiore ai 9 mila metri, sostituendo di fatto le rotte precedentemente esistenti.è stato ila mettere in campo il, chediverràper tutti gli stati europei, come previsto dalla regolamentazione europea del"La società – ha dichiarato l'AD di ENAV- realizzando questa procedura in anticipo rispetto ai tempi richiesti dalla regolamentazione del Single European Sky, si dimostra ancora una volta uno dei principali player nel panorama internazionale per qualità del servizio ed innovazione".