17 Marzo 2021

(Teleborsa) - ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha ultimato la digitalizzazione del sistema operativo della torre di controllo dell'aeroporto di Milano Linate, secondo aeroporto italiano dopo Malpensa sul quale è avvenuta la transizione al sistema operativo di ultima generazione.

Grazie alla nuova tecnologia, pienamente operativa dalla fine di febbraio, tutte le informazioni e i dati necessari per la gestione del movimento di aeromobili e mezzi a terra e dei velivoli in volo nelle immediate vicinanze dell'aeroporto sono disponibili in tempo reale direttamente sugli schermi dei Controllori del Traffico Aereo (CTA) in modalità interattiva.

"L'innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei sistemi e una evoluzione sostenibile dell'infrastruttura spazio aereo con massimi livelli di sicurezza sono al centro della nostra strategia industriale - ha dichiarato l'AD di ENAV Paolo Simioni - Il nuovo sistema di Linate va esattamente in questa direzione e, nonostante sia un momento difficile per il trasporto aereo, ENAV sta lavorando per favorire la ripartenza del settore".

I lavori per la riconversione tecnologica sono stati avviati da alcuni anni con la ristrutturazione edile e degli impianti, la sostituzione dei sistemi di sorveglianza radar e multilaterazione e di quelli di comunicazione (Voice Control Switch). Durante tutto il periodo, ENAV è riuscita a garantire la piena operatività dello scalo.