ENAV, Commissione UE ha pubblicato target di performance per 2020-2024

(Teleborsa) - L'ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che la Commissione europea ha pubblicato i target di performance (Decision EU 2021/891), a livello europeo, per gli Air Navigation Services Providers (ANSPs) comunitari, relativi al terzo periodo regolatorio (RP3) che copre il quinquennio 2020-2024.

Gli Stati Membri, sulla base dei suddetti target, dovranno presentare i nuovi Piani di Performance per l'RP3 entro il primo ottobre 2021, spiega ENAV in una nota.

Gli En-route Union-wide cost-efficiency targets sono: -3% per il 2020/2021, -6% per il 2022, -4% per il 2023 e -3% per il 2024. Gli En-route Union-wide cost-efficiency targets on DUC sono: +120,1% per il 2020/2021, -38,5% per il 2022, -13,2% per il 2023 e -11,5% per il 2024.