ENAV certificata UNI ISO 37001:2016 per anticorruzione

(Teleborsa) - ENAV ottiene la certificazione anticorruzione secondo lo standard UNI ISO 37001:2016.

La certificazione - si legge in una nota della società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce il traffico aereo civile in Italia - fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione presieduto dall'Avv. Francesca Isgrò, ha richiesto un impegnativo processo di implementazione del sistema di gestione per la prevenzione e per il contrasto della corruzione, al termine del quale l'organismo di certificazione internazionale DNV-GL ha riconosciuto la maturità e la solidità di un sistema di corporate compliance ispirato ai principi di integrità, sostenibilità e trasparenza.

Il percorso di ENAV sull'anticorruzione e la trasparenza è stato implementato da tempo. Già a seguito di una valutazione sui presidi e le attività adottati da ENAV, Transparency International Italia ha accolto, lo scorso aprile, la richiesta di adesione al Business Integrated Forum presentata dalla Società su impulso del Consiglio di Amministrazione.

"Per ENAV la certificazione rappresenta una milestone essenziale nel percorso tracciato nell'impiego e diffusione di pratiche di business sempre condotte con una forte cultura della legalità - ha commentato la Presidente Francesca Isgrò -. La società ha continuato e continua ad investire su un sistema di corporate compliance solido, innovativo e strutturato per creare valore non solo per ENAV ma per tutti i nostri stakeholder sia nazionali che internazionali. Le diverse realtà del nostro Gruppo sono già riconosciute all'estero come delle eccellenze italiane e questa certificazione rappresenta un'ulteriore conferma dei valori che animano il nostro lavoro".

"Per un'azienda come ENAV, che eroga un servizio strategico per l'Italia garantendo la sicurezza di chi vola, la certificazione ISO37001 rappresenta un obiettivo indispensabile per la nostra mission primaria ma non solo - ha dichiarato l'Amministratore Delegato Paolo Simioni -. Il Gruppo, infatti, è impegnato anche nello sviluppo di nuove tecnologie, nella fornitura di servizi di consulenza in oltre 100 paesi del mondo ed è fortemente coinvolto nella creazione dello U-Space, lo spazio aereo dedicato ai droni. Questa certificazione è la conferma dell'impegno delle persone di ENAV nel garantire legalità e trasparenza in tutti i contesti in cui operano".