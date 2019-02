ENAV, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare incontra i vertici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aereaha fatto visita al Centro di Controllo d'Areadi Roma, accompagnato dai vertici della Società, il Presidente Nicolae l'AD RobertaIled il Presidente dihanno condiviso la necessità della continua evoluzione dal punto di vista tecnologico ed organizzativo per rispondere in manieraalla coesistenza dell'attività diall'interno delloche è elemento in cui si registra un continuo sviluppo dell'aviazione commerciale ma che è anche l'ambiente di manovra attraverso il quale la– ha detto il Capo di Stato Maggiore prima di concludere la visita – per l'opera di valorizzazione ed armonico sviluppo di una risorsa importante per il Paese, lo spazio aereo,".e la forte cooperazione che consente di operare con competenza a supporto dello sviluppo del Paese, in un settore strategico quale quello delha invece evidenziato l'AD Neri.