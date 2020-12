© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sostenibilità economica e finanziaria, migliore assistenza e nuovi investimenti a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. Questi i punti qualificanti del programma della grande coalizione che ha conseguito la maggioranza nel consiglio di amministrazione della. La coalizione composta da, in rappresentanza delle case mandanti, e le, potrà contare suLe votazioni dell'assemblea dei delegati dello scorso 23 dicembre, definiscono una nuova governance che si propone di dare maggiore efficienza alla funzione previdenziale della fondazione, valorizzando e potenziando, nel contempo, le iniziative di tipo assistenziale, in un contesto economico complesso che sconterà ancora per lungo tempo gli effetti della crisi sanitaria ed economica della pandemia da Covid-19.Tra le priorità che la coalizione si propone c'è anche quella di rendere più snello e trasparente l'operato della fondazione Enasarco, implementando i servizi rivolti agli agenti, in particolare sul fronte dell'informazione dedicata e della formazione, con l'obiettivo di accrescere la professionalità degli agenti e accompagnare i processi di trasformazione della categoria, in un mercato sempre più condizionato dalle logiche dell'e-commerce e dall'emersione di fenomeni di concorrenza sleale. Il prossimo passo del Cda della fondazione Enasarco si terrà con l'espressione della maggioranza prevista per il