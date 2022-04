Enasarco, Corte Conti approva la relazione su gestione 2018-2020

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 25/2022, la relazione sulla gestione 2018-2020 dell'Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) sulla cui attività ha inciso, nel 2021 e all'inizio del 2022, il contenzioso civile sulla validità delle operazioni elettorali riguardanti gli organi. I compensi relativi a questi ultimi sono pari a 1,14 milioni, in calo sui 1,26 milioni del 2019. Il personale 2020 (394 unità) scende di 31 sul 2019. I relativi costi sono di 28,57 milioni di euro, a fronte dei 29,54 del 2019 (e dei 29,74 del 2018). In riduzione il numero degli iscritti alla gestione previdenziale, pari a 215.245 unità, contro i 223.429 del 2019. Il totale delle entrate contributive è 1.139,76 milioni (1.194,37 nel 2019). Le prestazioni previdenziali e assistenziali 2019 sono pari ad euro 1.027,38 milioni (+2,6% sul 2018), aumentate, nel 2020, sino a quota 1.039,83 milioni (+1,2%). Le attività patrimoniali sono in aumento, per 7.459,05 milioni (7.272,3 milioni nel 2019).

Significativa l'incidenza dei contenziosi sul patrimonio, visti gli importi in contestazione. Tra questi, il giudizio contro Lehman Brothers Finance SA, conclusosi in favore di Enasarco per 61,5 milioni di dollari, più interessi e accessori.

Il patrimonio netto 2018-2020, in incremento, raggiunge 5.246,6 milioni a fine triennio. A fronte della riduzione dei costi del personale, sono in aumento quelli delle prestazioni contributive. Il risultato operativo è negativo, nel 2020, per 22,76 milioni di euro, in virtù dei minori contributi, dell'aumento delle pensioni di vecchiaia e dei maggiori costi per le prestazioni assistenziali, dovute ai sostegni erogati per la pandemia e all'incremento degli accantonamenti. Le proiezioni del bilancio tecnico 2018-2067 presentano un peggioramento di tutti gli indicatori di bilancio. Pertanto, la Corte invita ad una sua nuova elaborazione che indichi i benefici della Miniriforma successiva all'emergenza sanitaria e le eventuali iniziative da assumere.

Infine, le disponibilità liquide sono pari a 678,98 milioni di euro, in linea con il 2019. Il risultato, per entrambi gli esercizi, è da porre in relazione al flusso finanziario della gestione reddituale, con valore positivo (156,27 milioni nel 2020, contro i 261,32 milioni del 2019).