ENAC, traffico in forte crescita e focus su sicurezza e sostenibilità

(Teleborsa) - In un contesto di(+5,8% nel 2018),nel 2018 ha rafforzato la sua attività didel settore, sotto il profilo della(5.867 reclami e 81 sanzioni alle compagnie aeree per un valore di 262 milioni di euro) e della(nel 2018 sono state effettuate 131 ispezioni su compagnie nazionali e 815 su operatori esteri).E nello stesso tempo, l'Ente ha lavorato per rafforzare ilsia per quanto concerne i, ormai sempre più diffusi ed utilizzati nella quotidianità e dalle aziende (nel 2018 arrivate 3.502 dichiarazioni di operatori SAPR per operazioni specializzate, emesse 585 autorizzazioni e 6 permessi di volo), sia per quanto concerne, per i quali è operativo dal 2017 un gruppo di lavoro interistituzionale, la(CSTTF) che vede la partecipazione di stakeholder istituzionali e industriali nazionali.con l'incessante- per ridurre le emissioni acustiche e gassose, contrastare gli effetti del cambiamento climatico ed incentivare la ricerca di carburanti alternativi - e con il, frutto dell'attività condivisa tra l'ENAC, Assaeroporti e le principali associazioni di settore.E' quanto emerge dalsulle attività svolte dall'Ente nel corso del 2018, presentato oggi, 11 giugno 2019, dale dalpresso il Senato, a Palazzo Giustiniani. All'evento, presenti circa 200 persone tra rappresentanti istituzionali, vertici delle compagnie aeree nazionali, delle società di gestione aeroportuale, delle società di assistenza a terra e delle principali associazioni attive nel settore.Il, ha presentato un excursus sull'evoluzione del settore, delineando gli ambiti principali di intervento per permettere lo"Il sistema aeroportuale nazionale, così come in altri Paesi, è stato caratterizzato da unache lo ha reso uno dei settori a migliori performance, nonostante la crisi degli ultimi anni", ha affermato il Presidente Nicola Zaccheo, riferendosi alla. Un incremento - ha sottolineato - che implicheràfra arrivi e partenze sugli scali europei e delineerà uno scenario ditra la domanda di traffico e la capacità aeroportuale che oggi è in grado di gestire due milioni di movimenti in più."Senza un radicalesu scala continentale, da qui al 2040, circa 160 milioni di passeggeri rischieranno di non poter essere processati presso gli scali europei". ha sottolineato Zaccheo, sollecitando una. Il nuovo piano - ha detto - dovrà puntare prioritariamente sull', garantendo sempre adeguati livelli di qualità, sicurezza e rispetto dell'ambiente, e e(aria, ferro, gomma), sviluppando e consolidando lesul modello di quella pugliese, l'unica oggi formalmente designata in Italia, per cogliere le opportunità offerte da una pianificazione integrata (fra le altre che si possono immaginare il Sistema del Nord-Est, Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, aeroporti Campani).Zaccheo ha posto l'accento anche sul, che "sta vivendo anch'esso una". In quest'ambito ed in una fase di dinamicità del settore, "occorrerispetto ai principali competitor internazionali" per quanto concerne la, laed anche iofferti ai vari attori coinvolti (imprese, corrieri, spedizionieri). Un ruolo fondamentale è giocato ancora una volta dall'con le altre reti.Ilha tracciato una sintesi sugli eventi che hanno caratterizzato il settore nel corso del 2018, affermando che "l'ENAC continua a portare nei consessi internazionali ed europei le competenze e la professionalità del sistema aeronautico italiano, fornendo un elevato contributo all'efficienza, alla sicurezza e alla sostenibilità del trasporto aereo globale"."Dal 1962 - ha ricordato il manager - l'Italia è sempre stata riconfermata in prima fascia, tra le nazioni leader dell'aviazione civile mondiale, da ultimo nel 2016, con un risultato di grande rilievo (166 voti su 170 votanti), insieme a Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Russia, Australia, Canada e Brasile".Un cenno alper il triennio 2020-2022, prevista per il mese di novembre 2019, per la quale è stato indicato qualel'italiano. "Una conferma - ha sottolineato - del ruolo strategico svolto dall'Italia che auspichiamo possa portare il risultato sperato nelle prossime elezioni 2019".Il Direttore generale ha posto l'accento sul tema dell'comeper lo svolgimento di tutte le attività umane ed ancor più nel settore dell'aviazione. Di qui la necessità di una formazione continua e l'importanza di progetti come ifinanziati dall'Unione europea. L'attività svolta dall'Ente nel settore della formazione si è inoltre concentrata su un ambizioso progetto futuro,, che avrà come obiettivo lo sviluppo della cultura aeronautica e la promozione dell'aviazione civile.Quaranta ha fatto cenno anche alla,ed in particolare all'ipotesi di, sulla quale l'ENAC aveva espresso profonda preoccupazione, sollecitando, anche di natura temporanea.Ilha parlato degli aspetti relativi alladel trasporto aereo, checon un rateo di incidenti per milione di voli che si attesta a 0,83 nel 2018 per il complesso del continente europeo.