© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Avviare iniziative congiunte nel settore della sicurezza e dello sviluppo aeronautico. Con questo obiettivo il, e ilhanno firmato oggi unL'accordo – spiega Enac in una nota – ha una durata triennale e prevede la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro. Tra i vari obiettivi, che rientrano nella missione dell'Enac di promozione della cultura aeronautica, vi sono la formazione specialistica, la ricerca e la divulgazione scientifica, con particolare riferimento ai settori degli aeroporti, dell'addestramento del personale navigante e tecnico, delle operazioni di volo, della navigabilita`, della sicurezza di sistema e del fattore umano, oltre che ai settori emergenti quali i mezzi aerei a pilotaggio remoto, i voli supersonici e i voli suborbitali."La firma dell'accordo odierno – ha commentato– rappresenta un'ulteriore significativa sinergia tra Istituzioni, enti formativi, soggetti privati e industria. Ritengo che accordi come questo, con cui sia l'Enac, sia l'ISAERS Forli` Academy AvioLab mettono a fattor comune le reciproche competenze, l'esperienza e il patrimonio professionale dei propri esperti, possano non solo dare impulso al progresso dei livelli di sicurezza e della ricerca aeronautica, ma contribuire anche a fare sistema a favore del rilancio del trasporto aereo"."La collaborazione con l'Enac in tutte le molteplici attivita` di formazione, di divulgazione culturale e di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica che ISAERS svolge a beneficio degli enti, delle aziende e del loro personale manageriale, tecnico e operativo, nonche´ dei giovani che si approcciano alle professioni aeronautiche, – ha rimarcato– e` un punto di onore e di prestigio per tutte le componenti del Polo Tecnologico Aeronautico di Forli` e la Regione Emilia-Romagna e contribuira` al raggiungimento degli obiettivi di eccellenza che ISAERS si e` posta fin dalla sua fondazione e che persegue nella sua nuova veste di unita` operativa di Ser.In.Ar.".In occasione dell'incontro la societa`che si avvale di un novero di esperti del settore, ha presentato al direttore generale dell'Enac alcune proprie iniziative tra cui: ilche prevede 25 corsi di formazione specialistica di qualita` per le organizzazioni aeronautiche (operatori aerei, aeroporti, centri di addestramento per personale navigante, imprese di manutenzione e relativo personale manageriale, tecnico e operativo) e un Master in Airport Business Administration, prima iniziativa del genere in Italia; e l'per l'elaborazione di studi, memorie, commenti e considerazioni sui loro contenuti da divulgare agli addetti del settore aereo, gli appassionati della materia e il pubblico in genere., unita` operativa della Ser. In. Ar. - Servizi Integrati d'Area che opera nel campo della formazione e dei servizi a essa correlati nella Regione Emilia Romagna, ha una lunga tradizione nell'organizzazione e nello svolgimento di attivita` formative per il personale tecnico aeronautico, Master e corsi di alta formazione, conferenze sulle tematiche della sicurezza e degli eventi aeronautici. Tra i suoi scopi sociali, figura la promozione e lo sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico di Forli`.